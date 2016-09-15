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    Бышовец: «Возглавить «Краснодар»? Для начала нужно поговорить с Галицким»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об уходе Олега Кононова с поста главного тренера «Краснодара».

    «На сегодняшний день логично оставить у руля «Краснодара» Игоря Шалимова, ведь у него есть вся информация по игрокам и команде. У Игоря выдающийся опыт, также он достаточно плодотворно поработал в стане «быков». Станет ли он главным тренером на постоянной основе — будет зависеть от результата. Понятно, что у «Краснодара» есть проблемы, но с ними можно справиться.

    Готов ли я возглавить «Краснодар»? Надо поговорить с Сергеем Галицким, для начала. Кстати, Галицкий — это единственный президент, который вкладывает собственные деньги. Выстроенная работа в клубе и новый стадион вызывает большое уважение», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 16:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      Polilux 16 сентября 2016, 10:53

      Старая проститутка - отдамся всем только денег дайте.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 сентября 2016, 19:06

      Федун вкладывает чужие?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 сентября 2016, 18:41

      Пусть дедушка порадуется самой идее,
      Выступает чего-то, будто и он при деле.
      Что такое Шалимов футболист - мы знаем,
      А тренер? Не попробуем - не узнаем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 15 сентября 2016, 18:16

      Ну хорош уже пенсионера разыгрывать- как только где в РФПЛ освобождается место ГТ, сразу журналисты-хохмачи к Бышовцу льнут.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 сентября 2016, 18:01

      О, нет! Только не это...

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