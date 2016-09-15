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  • Еременко: «ЦСКА мог выиграть у «Байера», но не будем наглеть»

Еременко: «ЦСКА мог выиграть у «Байера», но не будем наглеть»

15 сентября 2016, 15:17
19

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что в прошедшем поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) московская команда могла одержать победу.

«В Праге в прошлом году похожий сценарий был: 15 минут они нас валтузили, 2:0 вели. Похожее было ощущение. Но потом вылезли. Тут тоже могли выиграть. Но не будем наглеть. Нормально и так», — отметил Еременко.

Напомним, что в матче против «Байера» армейцы уступали со счетом 0:2 к 15-й минуте, но еще до перерыва смогли отыграться.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Байер Еременко Роман
Комментарии (19)
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Xiko
1473942140
Могли, но не выиграли,будет еще шанс.
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Ele13
1473942170
Результат хорош для ЦСКА учитывая начало матча. Боролись до конца и заслужили этот результат.
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Юрий Крутько
1473942713
Могли и проиграть,могли и выиграть.Боролись до конца и,безусловно, заслужили своей красивой и целеустремленной игрой ничью!Так держать!
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iuda
1473946372
Аспирин два забил, пять простил, потом успокоился. А когда кони выиграть этот матч могли?
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gor77
1473947584
Нормальный старт! Теперь надо терпеть, т.к. начались игры на два фронта! Удачи!!!
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Чикомас
1473948484
Ты можешь и слегка и понаглеть. Остальные пусть играть научатся, так как ты, для начала...
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nik55
1473948743
радуйтесь что отскочили
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sour12
1473950190
по сути счёт по игре даже если учесть ошибки судей с первым голом и везением при рикошете во втором......с другой стороны если бы не было очень тяжёлых моментов где тащил невозможное Игорь, при более надёжной и спокойной игре обороны можно было говорить о том что должны были побеждать...
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товрос
1473950230
ну и правильно а то санкции влепят РОССИЯ и так лигу чемпионов выигрывает каждый год
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Сергей Свояк
1473951850
Ерёменко молодец, носился вчера как оглашенный. Такое ощущение, что ему одному есть что доказывать)) По крайней мере так выглядело вчера. Либо он просто в хорошей форме и всё совпало. Удачи, тем, кто действительно будет рвать жилы!
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