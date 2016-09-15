Еременко: «ЦСКА мог выиграть у «Байера», но не будем наглеть»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что в прошедшем поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) московская команда могла одержать победу.

«В Праге в прошлом году похожий сценарий был: 15 минут они нас валтузили, 2:0 вели. Похожее было ощущение. Но потом вылезли. Тут тоже могли выиграть. Но не будем наглеть. Нормально и так», — отметил Еременко.

Напомним, что в матче против «Байера» армейцы уступали со счетом 0:2 к 15-й минуте, но еще до перерыва смогли отыграться.