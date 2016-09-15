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  • Вернблум: «Дерьмовый первый тайм. Не понимаю, как удалось забить дважды с такой игрой»

Вернблум: «Дерьмовый первый тайм. Не понимаю, как удалось забить дважды с такой игрой»

15 сентября 2016, 01:55
10

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Мы сыграли отвратительный первый тайм, просто дерьмовый. У нас ничего не получалось, они забили нам два гола… А потом счет стал 2:2. Честно, я не до конца понимаю, как нам удалось забить дважды при такой слабой игре. Но это были два классных гола, несмотря ни на что. Второй тайм мы провели гораздо лучше. Играли качественнее и могли забить и третий мяч, но не повезло.

Какие мысли пронеслись в голове при счeте 0:2? Что дело – дрянь. В начале игры «Байер» «душил» нас своим прессингом, мы же долго вкатывались в игру. По сути, мы начали играть только при счете 0:2, такого не должно быть. Мы рассчитывали с первых секунд реализовывать свой план на матч, а получилось, что ничего не могли сделать с хозяевами. Хорошо, что в итоге все кончилось благополучно. 2:2 – хороший результат для нас. Если бы вы спросили меня до матча, я бы сказал, что согласен на такой исход. Но начинать матч с 0:2 все-таки нельзя. Повторюсь, наше счастье, что даже по такой игре мы смогли забить два отличных гола, а затем и выровнять игру. В Москву мы летим в целом с чувством удовлетворения результатом.

Спасения Игоря сегодня были очень кстати. Это то, чего мы всегда ждем от него в сложных матчах, и то, что он всегда показывает, доказывая, что он вратарь мирового класса. Нам повезло с таким голкипером и с таким капитаном», – сказал Вернблум.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Байер ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473894725
Все верно, Блум.
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prtcs
1473897585
Как пропустили, так и забили.....
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fantom23
1473903028
Снова наших засудили,но хоть ничейку выгрызли!
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Parham
1473907974
УВАЖУХА К ТЕБЕ Вернблум!!! Всё больше и больше!!! НАСТОЛЬКО ВСЁ РАЗЛОЖИЛ ПО ПОЛОЧКАМ!! И НАЗВАЛ ВСЁ СВОИМИ ИМЕНАМИ!!!
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Фан666
1473920675
Молодец. Честно и откровенно!
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JI e x a
1473926219
да с такой тупоголовой защитой Игорь, бедняга, до конца карьеры пропускать будет. В защите просто днище, ниже уже некуда. Если бы не Игорь, сыграли бы не лучше Ростова, только те с Баварией играли
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