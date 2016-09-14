Н'Зонзи: «Севилья» хочет отомстить «Ювентусу» за поражения в прошлом сезоне

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». По словам футболиста, андалусийцы намерены отомстить «старой синьоре» за поражения в прошлогоднем розыгрыше крупнейшего клубного турнира Старого Света.

«В прошлом году я играл в обоих матчах против «Ювентуса» и мы проиграли. Но сегодня все будет иначе. Сегодня будет месть за прошлогоднее поражение в Турине. Я стал намного лучше, чем был раньше. Начало сезона это подтверждает», – заявил Н'Зонзи.

Матч между «Севильей» и «Ювентусом» состоится в 21:45 по московскому времени.