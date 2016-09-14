Ролан Гусев: «ЦСКА реально выйти из группы»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, армейцы встретятся с леверкузенским «Байером», начало встречи в 21:45 по московскому времени.

«Рассчитываю на положительный исход в матче с «Байером», но понимаю, что ЦСКА придeтся сложно. «Байер» – это, конечно, не «Бавария», но леверкузенцы играют достаточно быстро. Состав и тактика армейцев прогнозируемы, ничего нового мы не увидим. Слуцкий не будет экспериментировать, потому что в Лиге чемпионов это чревато последствиями. В группе у ЦСКА все клубы плюс-минус одного уровня, с ними можно играть и по итогу реально выйти из группы», – заявил Гусев.