Эмери: «Ничья для «ПСЖ» – не самый лучший результат»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сожалеет, что его команда не смогла победить «Арсенал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ничья для нас – не самый лучший результат, но я доволен игрой команды. Мы создали семь голевых моментов, так что голы придут. Если продолжим играть так же, то и победы никуда не денутся. Мне понравилось, что команда показала компактный футбол.

Голевая расточительность Кавани? У меня есть доверие к этому игроку. Главное, что у него есть моменты», – сказал Эмери.

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.