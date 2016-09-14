Кириченко: «Нам показали, к чему нужно стремиться»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в эфире «Матч ТВ» оценил игру своих подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

«Результат очень плохой. Нам показали, к чему нужно стремиться. В атаке у «Баварии» исполнители очень высокого класса.

Откровенно говоря, непонятно, за что назначили пенальти в наши ворота. Но надо еще посмотреть. До пенальти опасных моментов не было. Стал ли пенальти ключевым моментом? Конечно. После этого в психологическом плане стало тяжелее.

Сегодня некоторые футболисты не выполнили установку. Что касается давления, то это Лига чемпионов, здесь в каждом матче будет такое давление», – сказал Кириченко.