Кураньи рекомендовал «Ростову» сыграть в атакующий футбол с «Баварией»

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи считает, что «Ростову» в предстоящем матче с «Баварией» в рамках 1-го группового этапа Лиги чемпионов следует отказаться от оборонительного футбола и сделать ставку на атаку.

«Во главе российской команды очень опытный специалист, кое-чего действительно добился с этим клубом... Естественно, я «Баварию» атаковал бы. Да, каждый, кто так поступает, рискует, но порой за этот риск и вознаграждается. В футболе все бывает», – заявил Кураньи.