Кураньи не исключил сенсации от «Ростова» в Лиге чемпионов

Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи оценил шансы «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«То, чего команда добилась за последний год, замечательно. Провела прекрасный сезон, прошла квалификацию в Лигу чемпионов и теперь будет в ней играть. Здорово! Естественно, им будет очень трудно. Но если все вместе покажут хорошую работу, то, надеюсь, команда финиширует третьей и потом сможет продолжить выступления в Лиге Европы. Они не фавориты, и, возможно, у них получится преподнести неожиданность», – заявил Кураньи.