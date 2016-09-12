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    Ринат Билялетдинов: «С приходом Семина слежу за «Локомотивом» с дополнительной симпатией»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассчитывает, что со сменой тренера в «Локомотиве» команда под руководством Юрия Семина сможет вернуться в чемпионскую гонку.

    «Пока не разговаривал с Семиным после того, как он вернулся в «Локомотив». Набирал пару раз – телефон был недоступен. Могу представить, сколько звонков обрушилось на него за эти дни. Если на каждый отвечать, на работу времени не останется. Ничего, рано или поздно пообщаемся.

    Конечно, теперь слежу за «Локомотивом» с дополнительной симпатией. Надеюсь, с приходом Семина команда вернется в чемпионскую гонку», – признался Билялетдинов.

    Напомним, «Локомотив» уступил «Спартаку» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:29

      У Рината эйфория и ностальгия , не может он простить себе провал карьеры в Рубине...

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