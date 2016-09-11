Шишкин: «Черчесов – «горячий парень». Сборной это пойдет в плюс»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об особенностях работы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Черчесов известен как жесткий тренер, который не боится идти на конфликт с лидерами. В сборную этот тренер пришел в первую очередь для налаживания дисциплины, чтобы игроки больше не дрались между собой?

– Черчесова можно назвать жестким тренером. И он «горячий парень». Пожалуй, сборной это пойдет в плюс. На поле он действительно строгий, но за его пределами мы не ходим зажатыми, мол, туда не ходи, сюда нельзя.