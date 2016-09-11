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  • Шишкин: «Черчесов – «горячий парень». Сборной это пойдет в плюс»

Шишкин: «Черчесов – «горячий парень». Сборной это пойдет в плюс»

11 сентября 2016, 12:35
5

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об особенностях работы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Черчесов известен как жесткий тренер, который не боится идти на конфликт с лидерами. В сборную этот тренер пришел в первую очередь для налаживания дисциплины, чтобы игроки больше не дрались между собой?

– Черчесова можно назвать жестким тренером. И он «горячий парень». Пожалуй, сборной это пойдет в плюс. На поле он действительно строгий, но за его пределами мы не ходим зажатыми, мол, туда не ходи, сюда нельзя.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Локомотив Россия Шишкин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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acer2003
1473588578
Уж "погорячее" Лени точно !!!Сам морду начистит, если надо
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Aztec58
1473588706
Газзаев - тоже был горячим, но в итоге с треском вылетел из сборной.
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Диктор
1473591760
Главное чтобы тебя в сборной не было.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473599578
НАШИМ ЛЕНТЯЯМ ТОЛЬКО ТАКОЙ И НУЖЕН,,,,
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perm 242
1474396595
нашей сборной нужен кнут , а "пряник" у неё уже есть ....
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