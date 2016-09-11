Нигматуллин: «Локомотив» в состоянии не проиграть «Спартаку»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что железнодорожники в предстоящем матче со «Спартаком» способны отобрать очки у красно-белых. Экс-голкипер отметил хорошее состояние гостей предстоящего матча после прихода в команду Юрия Семина.

«Думаю, что матч завершится вничью. «Спартак» набрал отличный ход, но и «Локомотив» находится в хорошем состоянии после возвращения Юрия Семина. Железнодорожникам по силам не проиграть.

И «Спартак», и «Локомотив» сыграют без важных игроков – Промеса и Тарасова. Но у обеих команд есть футболисты, которые смогут их заменить. Хороший клуб не должен замечать потери одного бойца», – заявил Нигматуллин.