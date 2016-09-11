Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «Локомотив» в состоянии не проиграть «Спартаку»

Нигматуллин: «Локомотив» в состоянии не проиграть «Спартаку»

11 сентября 2016, 10:26
9

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что железнодорожники в предстоящем матче со «Спартаком» способны отобрать очки у красно-белых. Экс-голкипер отметил хорошее состояние гостей предстоящего матча после прихода в команду Юрия Семина.

«Думаю, что матч завершится вничью. «Спартак» набрал отличный ход, но и «Локомотив» находится в хорошем состоянии после возвращения Юрия Семина. Железнодорожникам по силам не проиграть.

И «Спартак», и «Локомотив» сыграют без важных игроков – Промеса и Тарасова. Но у обеих команд есть футболисты, которые смогут их заменить. Хороший клуб не должен замечать потери одного бойца», – заявил Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1473579815
паровоз пойдет под откос
Ответить
Диктор
1473580911
Все будет зависеть от того с каким какое настроение будет в Спартаке-а так у Локо мало шансов в обще.
Ответить
zra78
1473580917
Локо выиграет 2-0!Делайте ставки господа
Ответить
alex-76
1473582383
"Локо" в состоянии победить "Спартак"........
Ответить
Aztec58
1473595380
Ага, и Николаев способен на многое.
Ответить
Joko21
1473598561
Рано Спартак себя чемпионом почувствовал
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
1
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
4
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал опорника из команды РПЛ
14:10
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
8
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
7
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
5
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
8
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+