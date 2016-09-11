Дзагоев: «Огромное спасибо Евгению Ленноровичу за такой стадион»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире канала «Наш футбол» поблагодарил президента армейского клуба Евгения Гинера за новый стадион после матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0), который на этой арене проходил.

«Праздничное настроение, родной дом. Хочется сказать огромное спасибо Евгению Ленноровичу за такой стадион. Это поистине историческое событие. Также хочется сказать спасибо нашим болельщикам, создавшим отличный антураж. Сегодня очень хотелось бегать и играть.

Чувствую ли себя лидером? Я не очень люблю слово «лидер». В то же время понимаю, что моя позиция очень важна, на этой позиции игрок должен вести игру», – сказал Дзагоев.