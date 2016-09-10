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Джанаев, Азмун и Навас будут готовы к матчу с «Баварией»

10 сентября 2016, 18:13
8

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев, а также нападающий донской команды Сердар Азмун и защитник Сесар Навас будут готовы к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом заявил врач желто-синих Владимир Хохлов.

«Навас и Джанаев будут готовиться к игре с «Баварией» в общей группе, и если тренер решит их выпустить, то они будут готовы. Травмы, которые у них были, заживают, они близки к полному выздоровлению.

Азмун после игры с «Крыльями Советов» был госпитализирован, обследован в больнице. Но самый плохой диагноз в виде сотрясения мозга не подтвердился. У него был сильный болевой шок, головная боль. Сейчас он выписан из больницы и будет готовиться к матчу Лиги чемпионов, прогноз на его участие в игре очень благоприятный», – сказал Хохлов.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Бавария Ростов Джанаев Сослан Навас Сесар Азмун Сердар
Комментарии (8)
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товрос
1473523071
ребята если не вы,то кто?
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Дон-Батя
1473525735
Здоровья вам мужики и успешного выступления!!!
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Дон Посей
1473536989
Главное - не перегореть до матча! Без нервов, спокойно играть привычную игру. Новички физически и морально сыроваты для РСМ-игры, страхерить и их ещё кому-то придётся. Определитесь по месту... Битва будет исторически тяжкой... Я, плять, не замполит, но- "РОДИНА вас не забудет!" Удачи РСМ... С ув.
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Леонид К..
1473650692
Азмун, молодец. старается. Данильянц говорил, что у Джанаева травма серьёзная и когда он выйдет на поле - трудно сказать. Но Сослан - важный игрок для "Ростова". Надеюсь увидеть его в воротах. Главное, не нервничать: как перед самим матчем, так и во время его. "Бавария" ? Ну и что?
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a-rakhmatov
1473652618
Тяжелая артилерия Ростова готова к бою с Баварией, удачи дончанам!!!
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vgarakh
1473683010
Ростов достойно сыграет с Баварией, шанс на успех есть.
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