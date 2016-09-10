Джанаев, Азмун и Навас будут готовы к матчу с «Баварией»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев, а также нападающий донской команды Сердар Азмун и защитник Сесар Навас будут готовы к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом заявил врач желто-синих Владимир Хохлов.

«Навас и Джанаев будут готовиться к игре с «Баварией» в общей группе, и если тренер решит их выпустить, то они будут готовы. Травмы, которые у них были, заживают, они близки к полному выздоровлению.

Азмун после игры с «Крыльями Советов» был госпитализирован, обследован в больнице. Но самый плохой диагноз в виде сотрясения мозга не подтвердился. У него был сильный болевой шок, головная боль. Сейчас он выписан из больницы и будет готовиться к матчу Лиги чемпионов, прогноз на его участие в игре очень благоприятный», – сказал Хохлов.