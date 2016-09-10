Навас и Нобоа отсутствовали в последних матчах «Ростова» из-за долгов по зарплате

Защитник «Ростова» Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказывались выходить на поле в последних играх дончан из-за имеющийся задолженности перед игроками по заработной плате.

Испанец и эквадорец отсутствовали в заявке желто-синих на матчи пятого и шестого туров РФПЛ против «Терека» (1:2) и «Крыльев Советов» (2:1) соответственно.

При этом сообщается, что и Навас, и Нобоа готовы принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» и, по всей вероятности, выйдут в стартовом составе «Ростова».