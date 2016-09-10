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  • Навас и Нобоа отсутствовали в последних матчах «Ростова» из-за долгов по зарплате

Навас и Нобоа отсутствовали в последних матчах «Ростова» из-за долгов по зарплате

10 сентября 2016, 12:14
14

Защитник «Ростова» Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказывались выходить на поле в последних играх дончан из-за имеющийся задолженности перед игроками по заработной плате.

Испанец и эквадорец отсутствовали в заявке желто-синих на матчи пятого и шестого туров РФПЛ против «Терека» (1:2) и «Крыльев Советов» (2:1) соответственно.

При этом сообщается, что и Навас, и Нобоа готовы принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» и, по всей вероятности, выйдут в стартовом составе «Ростова».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан Навас Сесар
Комментарии (14)
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Joko21
1473499114
вот оно как. ЛЧ дороже денег ? Жаль, что клубный патриотизм ушел на второй план в наше время. Я уж не думаю, что они остались совершенно без средств на существование и из-за истощения и упадка сил не смогли выйти на поле
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de bruyne
1473499629
Лиге проявят себя... и уйдут какой нибудь средняк где зарплату вовремя дают
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алекс88
1473499635
Не хотят ребятки в долг играть
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семечкин
1473500143
опять "сенсацию" из выгребной ямы выудили сачком, господа редакторы ?))))))
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altezzik
1473502819
Дали отдохнуть перед Баварией же. Остальное выдумки.
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Atoniq
1473503335
Виден явный расчёт на ЛЧ, дали отдохнуть парням, да ''молодых'' за одно проверили/престреляли,а кто-то из них и сам неплохо престрелялся...;)
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Naque
1473503337
Тут вечно Бред.ФМ звучит?
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Ч.В.Г.
1473504669
Вброс 100%. Ростов для столичных клубов как кость в горле. А тут еще Бердыев официально вернулся.
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a-rakhmatov
1473511984
Тут все продумано, надо было новичков в реальной игре проверить, а лидерам дать передышку перед сложным боем с Баварией....успеха Курбану и его команде!!!
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Дмитрий Александрович
1473513276
Очередная утка.
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