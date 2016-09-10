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  • Кириченко: «Несмотря на новую должность, Бердыев – фактически главный тренер «Ростова»

Кириченко: «Несмотря на новую должность, Бердыев – фактически главный тренер «Ростова»

10 сентября 2016, 00:10
15

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Нам было тяжело играть из-за отсутствия ключевых игроков. Не хватало сыгранности. Проблемы были, но мы их ожидали. По составу на матч с «Баварией» сложно говорить. Посмотрим на состояние многих футболистов, которые травмированы и не играли сегодня», – сказал Кириченко.

Также он прокомментировал дисквалификацию Кудряшова на три матча Лиги чемпионов.

«Это серьезная потеря для «Ростова». Считаю, что чересчур строгое наказание за тот фол, который был. Ведь Кудряшов пытался сыграть в мяч. Ничего в этом такого нет. Я не понимаю, за что ему дали трехматчевую дисквалификацию».

Кроме того, Кириченко рассказал о роли в клубе Курбана Бердыева, который был назначен вице-президентом.

«Несмотря на новую должность Курбана Бекиевича, он фактически главный тренер команды».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Бердыев Курбан Кириченко Дмитрий
Комментарии (15)
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acer2003
1473455462
Молодец, Курбан
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prtcs
1473456104
Вас без бутылки не поймешь. Данильянц говорит, что он главный только на бумаге, а вся ответственность - на Кириченко и вдруг Кириченко прячется за Бердыева. Так тяжело работать, но удачи. Посмотрим дальше ваши эксперименты.
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FanatSerj
1473459030
Тренера меняются, а клуб все также не проигрывает дома уже хрен знает сколько времени!
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a-rakhmatov
1473463982
Всем ясно что он являлся и является де факта главном тренером Ростова.....удачи Курбану и его команде)))
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Zlatan2718
1473464429
Тёмная история....
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Aztec58
1473467729
Курбану всегда было мало оставаться лишь тренером, вот рулить ещё трансферами и финансами это главное.
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sprint5
1473475807
интересный сюжет
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DIDI 23
1473480133
Удачи Ростову в Лиге Чемпионов!
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and4ever86
1473481011
Все как он хотел - и тренер, и полномочия более широкие.
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Kollljan
1473483224
Очень непонятны выкрутасы с Бердыевым.
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