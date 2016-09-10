Кириченко: «Несмотря на новую должность, Бердыев – фактически главный тренер «Ростова»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Нам было тяжело играть из-за отсутствия ключевых игроков. Не хватало сыгранности. Проблемы были, но мы их ожидали. По составу на матч с «Баварией» сложно говорить. Посмотрим на состояние многих футболистов, которые травмированы и не играли сегодня», – сказал Кириченко.

Также он прокомментировал дисквалификацию Кудряшова на три матча Лиги чемпионов.

«Это серьезная потеря для «Ростова». Считаю, что чересчур строгое наказание за тот фол, который был. Ведь Кудряшов пытался сыграть в мяч. Ничего в этом такого нет. Я не понимаю, за что ему дали трехматчевую дисквалификацию».

Кроме того, Кириченко рассказал о роли в клубе Курбана Бердыева, который был назначен вице-президентом.

«Несмотря на новую должность Курбана Бекиевича, он фактически главный тренер команды».