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  • Бердыев – вице-президент «Ростова», новым наставником команды стал Данильянц

Бердыев – вице-президент «Ростова», новым наставником команды стал Данильянц

9 сентября 2016, 14:14
26

В руководстве и тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Сообщается, что в должности вице-президента дончан утвержден Курбан Бердыев, в обязанности которого будет входить контроль за всем спортивным блоком клуба. Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

Новым наставником «Ростова» стал Иван Данильянц, ранее входивший в тренерский штаб команды. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, не имеющий лицензию категории PRO, покинул свой пост.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Бердыев Курбан Кириченко Дмитрий
Комментарии (26)
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Kikujiro
1473419753
говорящую голову назначили,а руководить Бердыев будет
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bset
1473419815
Видимо у Кириченко амбиции стать главным тренером, а тут за него все решали, вот и надоело.
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ZhenjaSAB
1473420505
Ростово-Барбара!
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Barsuk52
1473420747
шахматы
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Тraumtanzеr
1473421170
лол, он своего добился, теперь будет бабками ворочать, а ростов в фнл)
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Legioner-05
1473422147
Я считаю повезло Ростову,уверен что это наоборот удержит команду на верхних строчках таблицы РПЛ в ближайшее время.Удачи Ростову!
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Rzn_za_cska
1473422666
явился... мечта осуществилась власть денежная ... теперь покупай кого хочу
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vgarakh
1473422737
В принципе нормально все, лишь бы Диму Кириченко опять пристроили тренером, пусть набирается опыта, он нам еще пригодится.
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Qranat
1473422964
Вполне себе современное решение, на уровне ведущих футбольных федераций Европы (Англия, Италия, Испания) - тренер, он же главный менеджер (весь спортивный блок под ним). Ну все... Надеюсь, отмороженный Бубен перенесет удар по самолюбию без инсультов... Как же ему хотелось быть провидцем и решателем судеб тренерских, обливая их грязью. Клоуны... Не 20 млн. евро заработали дончане за 2 месяца, а 36 !!! И не нужно преуменьшать сумму трансфера Новосельцева (с 10 до 3, пытаясь сохранить лицо питерским решалам) и Баштуша (с6,5 до 5). Вся Страна аплодирует решениям принятым в Ростове.... Кроме, конечно, растроенных цсковских, зенитовских и спартаковских, надеявшихся на уход Бердыева из российского футбола. Ростовских болел с победой !!!
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a-rakhmatov
1473436952
Самое главное Курбан в Ростове......и естественно он будет задавать тон игры команды.
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