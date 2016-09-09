Бердыев – вице-президент «Ростова», новым наставником команды стал Данильянц

В руководстве и тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Сообщается, что в должности вице-президента дончан утвержден Курбан Бердыев, в обязанности которого будет входить контроль за всем спортивным блоком клуба. Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

Новым наставником «Ростова» стал Иван Данильянц, ранее входивший в тренерский штаб команды. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, не имеющий лицензию категории PRO, покинул свой пост.