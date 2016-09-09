Семенов: «Василий Березуцкий – большой мастер, понравилось играть с ним в паре»

Защитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от выступления за сборную России в товарищеских матчах против команд Турции (0:0) и Ганы (1:0).

– Помимо положительного результата, вам, как защитнику, наверное, приятно и от того, что в двух матчах сборная не пропустила в свои ворота?

– Конечно, приятно, но все равно есть, над чем работать. Было пару эпизодов не очень хороших. Постараюсь в другой раз таких ошибок не допускать.

– В товарищеских матчах соревновательный процесс как ощущается? В подсознании есть понимание, что он как таковой отсутствует?

– Как уже говорили, нет товарищеских матчей, есть контрольные игры. Тем более, многим игрокам есть что доказывать. Я не думаю, что кто-то выходит играть за сборную с мыслями, что это товарищеский матч. Все стараются, бьются, с пониманием того, что на тебя смотрит вся страна, это большая ответственность.

– В матче с Ганой вы играли в паре с Василием Березуцким. Наладили взаимопонимание?

– Раньше играть вместе не приходилось, но на тренировках пересекались в одной команде. Василий – человек опытный, всегда подскажет, где выжимать, где страховать. Мне очень понравилось играть с ним в паре, видно, что Вася большой мастер.

– Не затрагивали с Березуцким тему предстоящего матча «Терека» с ЦСКА?

– Нет, клубные дела в сборной мы не затрагивали.

– То, что эта игра состоится на новом стадионе армейцев, дает им психологического преимущества?

– Это может быть, как преимущество, так и наоборот, на них будет давить груз ответственности. Нам тоже приятно выступить на новом стадионе, я думаю, будет аншлаг. Как всегда, будет интересная игра с ЦСКА. С армейцами играть тяжело любой команде. Мы будем стремиться играть на результат, бороться за очки.