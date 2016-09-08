Тесак: «Зениту нужны очки после неудачного старта, нам они тоже нужны. Дадим бой»

Защитник «Арсенала» Лукаш Тесак поделился ожиданиями перед матчем шестого тура РФПЛ против «Зенита».

«Каждый матч в РФПЛ очень сложный для нас, так как мы новички. «Зенит» набирает ход, и им нужны очки после неудачного старта. Нам тоже они нужны, поэтому я уверен, что мы «Зениту» дадим бой, надеемся на хороший результат.

У «Зенита» можно выделить новичка Жулиано, который хорошо вписался в команду, забивает голы.

В принципе весь «Зенит» очень-очень сильный. Не думаю, что после ухода Халка «Зенит» сильно потерял», – сказал Тесак.

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 сентября.