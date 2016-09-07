Боккетти хочет завершить карьеру в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не против завершить карьеру игрока в московском клубе. Также 29-летний футболист поделился своим мнением относительно работы нового главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Скажу одно: мы сильно уважали Карреру еще тогда, когда он был помощником главного тренера. Сейчас же уважения прибавилось. И мы будем делать все, чтобы достичь успеха с ним. Прежде всего он объяснил нам пару новых тактических установок. Это, кстати, было заметно по последним играм. Он активно внедряет свою политику: главная цель – это победа!

Я играю в «Спартаке» и все мои мысли только об этой команде. Я отлично чувствую себя здесь. И если всех все устраивает, то готов завершить карьеру в московском клубе», – сказал Боккетти.

Боккетти защищает цвета «Спартака» с начала 2013 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 28 играх, записав в свой актив три гола и заработав девять желтых карточек.