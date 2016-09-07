Ещенко: «Зе Луиш забьет «Локомотиву», а «Спартак» победит 2:0»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал свой прогноз на поединок шестого тура РФПЛ с «Локомотивом». По мнению игрока, красно-белые одержат «сухую» победу над железнодорожниками благодаря голам нападающего Зе Луиша и хавбека Квинси Промеса. Сам Ещенко был удален во встрече предыдущего тура с «Анжи» (2:0) и не сможет принять участия в воскресном поединке.
– Каков ваш прогноз на матч с «Локомотивом»?
– 2:0.
– В чью пользу?
– Понятно, в чью.
– Кто забьет?
– Зе Луиш и Промес.
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Источник: Instagram