Ещенко: «Зе Луиш забьет «Локомотиву», а «Спартак» победит 2:0»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал свой прогноз на поединок шестого тура РФПЛ с «Локомотивом». По мнению игрока, красно-белые одержат «сухую» победу над железнодорожниками благодаря голам нападающего Зе Луиша и хавбека Квинси Промеса. Сам Ещенко был удален во встрече предыдущего тура с «Анжи» (2:0) и не сможет принять участия в воскресном поединке.

– Каков ваш прогноз на матч с «Локомотивом»?

– 2:0.

– В чью пользу?

– Понятно, в чью.

– Кто забьет?

– Зе Луиш и Промес.