Промес и Гранквист выйдут с первых минут на матч Голландия – Швеция

Сборные Швеции и Голландии определились со стартовыми составами на поединок квалификационного раунда ЧМ-2018. Отметим, что в составе оранжевых с первых минут на поле появится хавбек «Спартака» Квинси Промес, а в старте «тре крунур» выйдет защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Линделоф, Вендт, Роден, Франссон, Хильмарк, Форсберг, Берг, Гуидетти.

Голландия: Зут, Блинд, ван Дейк, Брума, Янмаат, Вейналдум, Строотман, Классен, Снейдер, Промес, Янссен.