Нигматуллин: «Россия станет более футбольной страной, когда выиграет чемпионат мира»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Фраза Леонида Слуцкого была сказана в контексте того, что на стадион ЦСКА было продано мало абонементов. Скорее можно говорить о финансовой проблеме населения, из-за которой разом не выкупаются все абонементы на стадион. У того же «Спартака» абонементов было продано в два раза больше, но и их стадиону уже два года, а «армейский» только был запущен. Здесь нужно учитывать различные факторы: старт продаж, сроки, насколько абонементы доступны по цене.

Конечно, те же Бразилия, Испания или Германия являются более футбольными странами, нежели Россия, хотя и у нас тоже очень любят футбол. В 50-60-х у нас собирались полные стадионы, тогда народ ходил на все виды спорта, потому что не было обилия развлечений. Мы станем более футбольной страной, когда выиграем чемпионат мира, но до этого пока что далековато. Так что не стал бы торопиться сейчас с громкими заявлениями. Сейчас каждое слово Слуцкого звучит немного провокационно, потому что своими тренерскими действиями на Евро он разочаровал футбольную общественность. Но ничего, это футбольный мир, следующая победа вернет уважение к Слуцкому», – отметил Нигматуллин.