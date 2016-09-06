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  • Нигматуллин: «Россия станет более футбольной страной, когда выиграет чемпионат мира»

Нигматуллин: «Россия станет более футбольной страной, когда выиграет чемпионат мира»

6 сентября 2016, 16:10
35

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Фраза Леонида Слуцкого была сказана в контексте того, что на стадион ЦСКА было продано мало абонементов. Скорее можно говорить о финансовой проблеме населения, из-за которой разом не выкупаются все абонементы на стадион. У того же «Спартака» абонементов было продано в два раза больше, но и их стадиону уже два года, а «армейский» только был запущен. Здесь нужно учитывать различные факторы: старт продаж, сроки, насколько абонементы доступны по цене.

Конечно, те же Бразилия, Испания или Германия являются более футбольными странами, нежели Россия, хотя и у нас тоже очень любят футбол. В 50-60-х у нас собирались полные стадионы, тогда народ ходил на все виды спорта, потому что не было обилия развлечений. Мы станем более футбольной страной, когда выиграем чемпионат мира, но до этого пока что далековато. Так что не стал бы торопиться сейчас с громкими заявлениями. Сейчас каждое слово Слуцкого звучит немного провокационно, потому что своими тренерскими действиями на Евро он разочаровал футбольную общественность. Но ничего, это футбольный мир, следующая победа вернет уважение к Слуцкому», – отметил Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия Нигматуллин Руслан Слуцкий Леонид
Комментарии (35)
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С-Пб on-line
1473167708
Крути пластинки
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andr2112
1473167888
Резюмируя статью, можно сказать что России до футбольной державы, как " раком до Парижа")
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KalterJax
1473168168
Блин, хотите, чтобы люди ходили на стадионы, сделайте бесплатным вход на трибуны) всё равно бюджет наших клубов не строится на посещаемости, а вот халяву любит каждый русский человек) мне кажется посещаемость сразу вырастет в полтора или два раза) это как один из вариантов ... но в любом случае надо что-то делать, сама по себе популярность футбола в стране не может вырасти, к этому нужно стремится
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ajoq
1473168606
Не думаю, что продажи абонементов зависят от возраста стадиона. На Спартак взяли в 2 раза больше абонементов потому, что у них болелов больше (смотрите посещаемость в течение последних двух лет). факты говорят сами за себя
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kykyi
1473168663
Зачем балбесам задают такие сложные вопросы? Наверное. вначале становятся футбольной страной, а потом выигрывают ЧМ, а не как не наоборот.
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aurora5858
1473172512
Быстро все забыли заслугу. Слуцкого по выводу сборной на Евро.
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Xiko
1473173696
Т.е. никогда)))
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ivanthebest
1473175038
Ну, во-первых болелов у ЦСКА поменьше будет чем у Спартака, во-вторых их стало меньше наверное и потому, что самим надоела эта блювотная игра с липовым щемпионствами...
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triton004
1473177438
Когда-то Пеле сказал что сборная СССР станет чемпион мира тогда,когда Бразилия станет чемпион мира по хоккею,так что увы
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Aztec58
1473178383
Стадион нужен не коням, их столько не наберётся, стадион, он же торгово-офисный центр, нужен только Гинеру.
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