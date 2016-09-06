Коста: «Я знал, что голы в сборной Испании однажды придут»

Форвард сборной Испании Диего Коста, ставший автором дубля в матче 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Лихтенштейна (8:0), прокомментировал результат поединка.

«Я знал, что однажды голы за сборную придут. Но я не добился бы успеха без поддержки тренера и своих партнеров. Теперь дела пошли вверх, и я активно участвую в игре. Хочу поблагодарить всех», – заявил Коста.

Отметим, в последний раз нападающий забивал за сборную в октября 2014 года в матче против Люксембурга (4:0).