Черчесов: «В матче с Турцией сборная России выглядела командой, объединенной одной целью»

Наставник сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской игры с Ганой рассказал о подготовке команды, отметив, что тренерский штаб и игроки, в первую очередь, работают над развитием сильных качеств, в том числе командного духа, передает корреспондент «Бомбардира» Вячеслав Опахин.

– Мы в группе, мы в коллективе. Строем никто не ходит, но есть понятие «свобода – ответственность». Если кто-то на минуту раньше, минутой позже пришел на завтрак, не важно. Есть поле, теория и тактика – вот здесь должна быть дисциплина. Мы должны быть раскрепощены, но ответственны и сконцентрированы.

– Можете назвать сильные и слабые стороны сборной России?

– Развивать надо сильные качества. Сейчас мы работаем над духом, ведь на поле – команда. Олег Шатов не даст соврать. Маленькие ростки мы увидели в матче с Турцией.

– Какое впечатление произвел Емельянов?

– Мы знакомимся, беседовали утром. Свежим взглядом его оценили, тесты сделали. Мы знаем, что ждет на уровне сборных, поэтому даем рекомендации.

– Вопрос по тактике: время теперь есть, как будем играть – в три или четыре защитника, и как травма Тарасова повлияет?

– В Турции не все удалось, что мы хотели, но выглядели командой, которая объединена одной целью. Сегодняшняя тренировка покажет, кто на что готов. Шатова сейчас надо посмотреть. Дзагоева в Турции проверяли, сейчас он будет тренироваться.

– Много таких, кого после тренировки надо смотреть, не болит ли что?

– Мы все-таки не в шахматы играем. Болячка болячке рознь, чемпионат набирает ход, кондиции уже лучше, но риск всегда есть.

– Некоторые игроки говорят, что в сборной лучше атмосфера...

– Стоп, сейчас знаете, кто самый популярный журналист? «Источник». Вот и у вас вопрос такой.

– Самедов сказал, что вы хвалите.

– Самедову можно верить. Но он лукавит, да, Олег? (обращается к Шатову). Хвалю я тогда, когда есть за что хвалить, но не за каждое действие.

– Сейчас в сборной практически нет легионеров, кроме Нойштедтера.

– Мы воспринимаем это как данность. Если наши игроки будут играть в европейских лигах и командах, никто не против. Но они должны работой это заслужить.