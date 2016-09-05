Шатов: «С каждой тренировкой сборная России будет выглядеть все лучше»

Полузащитник сборной России Олег Шатов поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Ганой. Хавбек подчеркнул, что в настоящий момент в национальной команде идет притирка игроков и тренерского штаба.

«Свою игру я никогда не оценивал, для этого есть тренерский штаб и болельщики. Но всегда можно играть лучше.Что касается игры, у нас много новых игроков, тренеров, мы притираемся друг к другу. С каждой тренировкой мы будем выглядеть все лучше. Мы с ребятами поставили в раздевалке цели, к которым будем постепенно идти.

За Ганой я не следил, знаю, что в 2010 году они дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Знаю Асамоа Гьяна и Авраама Гранта, У них немало индивидуально сильных футболистов, но мы должны отталкиваться от себя.

Что нового в тренировочном процессе? У каждого тренера свой подход. Мы не закрепощены, в быту нас все устраивает. Сейчас мы наигрываем схемы, которые тренерский штаб хочет видеть, времени у нас не так много».