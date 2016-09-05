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  • Шатов: «С каждой тренировкой сборная России будет выглядеть все лучше»

Шатов: «С каждой тренировкой сборная России будет выглядеть все лучше»

5 сентября 2016, 16:32
7

Полузащитник сборной России Олег Шатов поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Ганой. Хавбек подчеркнул, что в настоящий момент в национальной команде идет притирка игроков и тренерского штаба.

«Свою игру я никогда не оценивал, для этого есть тренерский штаб и болельщики. Но всегда можно играть лучше.Что касается игры, у нас много новых игроков, тренеров, мы притираемся друг к другу. С каждой тренировкой мы будем выглядеть все лучше. Мы с ребятами поставили в раздевалке цели, к которым будем постепенно идти.

За Ганой я не следил, знаю, что в 2010 году они дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Знаю Асамоа Гьяна и Авраама Гранта, У них немало индивидуально сильных футболистов, но мы должны отталкиваться от себя.

Что нового в тренировочном процессе? У каждого тренера свой подход. Мы не закрепощены, в быту нас все устраивает. Сейчас мы наигрываем схемы, которые тренерский штаб хочет видеть, времени у нас не так много».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Гана Шатов Олег
Комментарии (7)
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iuda
1473082971
Тогда чемпионат России вообще распустить
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kykyi
1473083253
Закрыть всех на базе и не выпускать до ЧМ, РФПЛ подождет, тут честь России на кону. Потом, как только выпустить их на поле, всех порвут. Надо эту мысль Мудке подкинуть.
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Сергей Свояк
1473086232
Как ты там сказал болельщику сборной России поле евро !? Вот и я тебе скажу: ты "чё" еб.нутый!!?
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88serega88
1473087227
ооооооооооо!!! я перед Евро это слышал уже!!! сейчас все матчи товарники, а это для нашей сборной не подготовка!!! играйте до ЧМ с хохлами постоянно!!! вот это и заруба будет и вообще
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Garrincha58
1473088283
противно слышать и что то узнавать про сборную г*нюков
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Loko_Roma
1473088990
Слова слова, всегда одно и тоже, РУССКИЙ ДУХ, МЫ ЛУЧШИЕ У НАС ВСЕ ТОП ЕГРОКЕ, МЫ ПРИБАВЛЯЕМ, МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ КАК НИГЕРЫ. а итог всегда один.
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subbotaspartak
1473089015
Было бы странно - тренироваться и хуже играть, Но всё равно верится с трудом, твою мать...
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