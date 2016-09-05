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  • Черчесов: «Все игроки сборной России – основные, а на поле выйдут те, кто лучше показал себя на тренировках»

Черчесов: «Все игроки сборной России – основные, а на поле выйдут те, кто лучше показал себя на тренировках»

5 сентября 2016, 16:20
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской встречи с командой Ганы рассказал о сильных сторонах предстоящего соперника.

– У нас нет основного состава, у нас есть стартовый состав. Все, кто вызван – основные игроки, а на поле будут выходить игроки, которые были лучше на тренировках. С другой стороны, с Турцией мы играли с листа, у нас не было возможности вещи какие-то попробовать. Сейчас тренировки дадут нам определенную пищу, чтобы делать выводы.

– Как совместить ожидания болельщиков с этим?

– Мы такие вещи между собой не обсуждаем, мы играем под флагом страны. Завтра конкретная игра с конкретным соперником. Понятно, что нам хочется, чтобы помог зритель. Вместе эту игру отработаем.

– Что можете сказать о Гане?

– Соперник хороший, мы знаем, что они в последнее время ни разу не проиграли, с финала Кубка Африки. У них игроки из хороших зарубежных клубов. Мы принимаем эту информацию к действию, что у нас хороший соперник.

Напомним, поединок с «черными звездами» состоится завтра, шестого сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Гана Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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iuda
1473082906
Пусть какао побольше привезут - давно настоящего не пробывали
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alex1951
1473095238
К сожалению ,есть предчувствие,что Черчес утрется ,,,, Эти шоколадки и физически мощней и технически ,да и Грант лестью притупил бдительность,увидите....
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