Черчесов: «Все игроки сборной России – основные, а на поле выйдут те, кто лучше показал себя на тренировках»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской встречи с командой Ганы рассказал о сильных сторонах предстоящего соперника.

– У нас нет основного состава, у нас есть стартовый состав. Все, кто вызван – основные игроки, а на поле будут выходить игроки, которые были лучше на тренировках. С другой стороны, с Турцией мы играли с листа, у нас не было возможности вещи какие-то попробовать. Сейчас тренировки дадут нам определенную пищу, чтобы делать выводы.

– Как совместить ожидания болельщиков с этим?

– Мы такие вещи между собой не обсуждаем, мы играем под флагом страны. Завтра конкретная игра с конкретным соперником. Понятно, что нам хочется, чтобы помог зритель. Вместе эту игру отработаем.

– Что можете сказать о Гане?

– Соперник хороший, мы знаем, что они в последнее время ни разу не проиграли, с финала Кубка Африки. У них игроки из хороших зарубежных клубов. Мы принимаем эту информацию к действию, что у нас хороший соперник.

Напомним, поединок с «черными звездами» состоится завтра, шестого сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.