Рахимов будет руководить «Тереком» в игре с ЦСКА

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов будет руководить действиями своей команды со скамейки в поединке шестого тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, 51-летний наставник был вынужден пропустить игры двух последних туров первенства с «Уфой» (3:1) и «Ростовом» (2:1) по причине болезни. Три дня назад специалист присоединился к грозненцам, вернувшись после прохождения лечения в одной из клиник Вены.

«Руководить «Тереком» в матче с ЦСКА будет Рашид Рахимов. Он уже полноценно работает с командой несколько дней», – подчеркнул генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.