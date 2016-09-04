Отбор ЧМ-2018. Англия с трудом обыграла Словакию, Казахстан отобрал очки у Польши и другие результаты

Сборная Англии в стартовом матче отбора ЧМ-2018 и дебютном для Сэма Эллардайса на посту главного тренера команды минимально обыграла Словакию. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол англичане забили на пятой минуте компенсированного времени. Отличился Адам Лаллана.

Казахстан на своем поле неожиданно отобрал очки у Польши. На голы Капустки и Левандовски дублем ответил Хижниченко – 2:2. С тем же результатом свой поединок закончили сборные Литвы и Словении.

Азербайджан минимально обыграл Сан-Марино, а Дания была сильнее Армении.

Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

Сан-Марино – Азербайджан – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Курбанов, 45.

Дания – Армения – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 17.

Казахстан – Польша – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Капустка, 9; 0:2 – Левандовски, 35 (с пенальти); 1:2 – Хижниченко, 51; 2:2 – Хижниченко, 58.

Литва – Словения – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Черных, 32; 2:0 – Сливка, 34; 2:1 – Крхин, 77; 2:2 – Цесар, 90.

Словакия – Англия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лаллана, 90.