Митрюшкин: «Лучше играть в середняке топ-чемпионата, чем в «Спартаке»

Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за швейцарский «Сьон», признался, что хочет выступать в сильном европейском чемпионате.

«Хочу, чтобы меня продали в топ-чемпионат. Английский, французский или немецкий. Меня для этого и покупали. Вот сейчас «Сьон» продал в «Вест Хэм» Эдмилсона за 7 миллионов евро. На эти деньги они купят новых игроков, а потом продадут дороже. Это нормальный бизнес. Держать футболистов просто так здесь никто не будет. И опять же: Эдмилсон – воспитанник «Сьона». Кого из молодых в последний раз продавали российские клубы? Это как раз к вопросу об уровне чемпионата Швейцарии.

Что бы я выбрал сейчас — место в основе «Спартака» или среднего европейского клуба из топ-чемпионата? Конечно, Европу. При всем уважении к РФПЛ, Европа — совсем другой уровень и совсем другие перспективы. Хочу развивать свою карьеру по максимуму. Буду делать для этого все и надеюсь, что у меня получится», – сказал Митрюшкин.