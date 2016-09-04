Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Митрюшкин: «Лучше играть в середняке топ-чемпионата, чем в «Спартаке»

Митрюшкин: «Лучше играть в середняке топ-чемпионата, чем в «Спартаке»

4 сентября 2016, 13:27
49

Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за швейцарский «Сьон», признался, что хочет выступать в сильном европейском чемпионате.

«Хочу, чтобы меня продали в топ-чемпионат. Английский, французский или немецкий. Меня для этого и покупали. Вот сейчас «Сьон» продал в «Вест Хэм» Эдмилсона за 7 миллионов евро. На эти деньги они купят новых игроков, а потом продадут дороже. Это нормальный бизнес. Держать футболистов просто так здесь никто не будет. И опять же: Эдмилсон – воспитанник «Сьона». Кого из молодых в последний раз продавали российские клубы? Это как раз к вопросу об уровне чемпионата Швейцарии.

Что бы я выбрал сейчас — место в основе «Спартака» или среднего европейского клуба из топ-чемпионата? Конечно, Европу. При всем уважении к РФПЛ, Европа — совсем другой уровень и совсем другие перспективы. Хочу развивать свою карьеру по максимуму. Буду делать для этого все и надеюсь, что у меня получится», – сказал Митрюшкин.

Источник: Чемпионат.ком
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Спартак Митрюшкин Антон
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ttter
1472985318
Да начнётся срачь!!!
Ответить
fitt
1472991289
правильно, играть в сраптаке значит просрать карьеру
Ответить
Алексей1988
1472992590
А спартак в РФПД разве топ? такой же середняк... Так тчо разумно выбрать середняк в топ чемпионате, чем в РФПЛ )))
Ответить
WhiteEgon
1472993358
Вот такие ребята и должны в сборной играть. Парень пытается добиться успехов в европе, а не сидит на скамейке в рфпл, считая деньги! Жаль, что таких в России единицы... Так что будущего у российского футбола нет.
Ответить
sochi-2013
1472996238
Заголовок не корректен.
Ответить
Warrior God
1473001660
Сколько их уже было,возомнивших о себе пиздюков.
Ответить
nik55
1473002527
если бы играл хорошо стоял бы в рамке Спартака а так можешь дальше пи-еть и команду не обсирай сам еще га-но
Ответить
4agaaa
1473011637
Второсортный чемпионат для второсортного вратаря! Спартак слишком хорош для тебя!
Ответить
gorin_19_19
1473013646
предатель...за баблом бегаешь,еслиб был душой красно-белым,не ушел бы.Мне кажется в дубле спартака больше платят чем во франции
Ответить
seawave
1473064734
Лучше даже в аутсайдере играть,чем в пищевике.
Ответить
Главные новости
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12:40
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
7
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Все новости
Все новости
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»
4 апреля
11
Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча
4 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+