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  • Мутко: «В ближайшее время примем стратегию развития футбола до 2030 года»

Мутко: «В ближайшее время примем стратегию развития футбола до 2030 года»

4 сентября 2016, 12:18
13

Стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции Российского футбольного союза 24 сентября. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она (стратегия) может быть принята», – сказал Мутко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года, отметив, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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rubinovyi2
1472981385
Главное принять,а там хоть трава не расти.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1472983748
Горби тож принимал: к 2000-му году каждой советской семье по квартире. В итоге купил себе. Дом. За лям. Евро. В Баварии.
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Молчуновский
1472985867
Жаль Мудко. Не доживет он до 2030 года.
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LokoBars
1472986835
Самое главное Мутко в отставку со всех постов!!!
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yorgenbarenz
1472992312
У этой бесстыжей публики одни долгосрочные планы. Почти все забудут или умрут,когда придёт время отвечать за провал.
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опус 2
1472992697
Пусть сначала выборы в РФС пройдут ,а то этот мудак насочиняет СТРАТЕГИЮ !
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a-rakhmatov
1472993927
Не Вам господин Мутко разрабатывать и внедрять стратегию, есть специалисты посерьезнее, а главное честнее Вас......только без вашего участия может прогрессировать российский футбол.
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семенчик
1472994853
Смешно все это! У нас постоянно стратегии придумывают,а толку ноль!!!
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Andrew01
1472995820
Мутко: "До 2030 года убью футбол в стране, а потом примусь за хоккей и баскетбол... "
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андрей андреев
1473004912
Они реально думают что бессмертные
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