Мутко: «В ближайшее время примем стратегию развития футбола до 2030 года»

Стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции Российского футбольного союза 24 сентября. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.



«Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она (стратегия) может быть принята», – сказал Мутко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года, отметив, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года.