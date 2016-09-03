Главный тренер «Тосно»: «Милевскому еще в состав попасть надо»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оценил игру своих подопечных в матче 11-го тура ФНЛ против «Балтики» (4:1) и прокомментировал состояние новичка команды Артема Милевского.

«Хочу поблагодарить ребят за игру, многое получалось, мы забили красивые мячи. Радует, что ребята услышали установку тренерского штаба. Несмотря на счет сегодняшней встречи, она получилась непростой.

Сыграет ли в следующем туре Милевский? Ему необходимо набрать кондиции. Еще в состав же попасть надо», – сказал Парфенов.