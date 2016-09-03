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  • Родионов: «Матч «Спартака-2» и «Зенита-2» – настоящее украшение ФНЛ»

Родионов: «Матч «Спартака-2» и «Зенита-2» – настоящее украшение ФНЛ»

3 сентября 2016, 18:24
4

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов назвал матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» (4:1) настоящим украшением турнира.

«Сегодняшняя игра мне очень понравилась. Это настоящее украшение ФНЛ. Большое спасибо зрителям, которые посещают наши матчи. Мы диктовали свои условия, но даже при счете 3:1 «Зенит-2» не сдался. Надо отдать им за это должное, ведь они хорошо показали себя.

Шикарный подарок на день рождения получился. Спасибо ребятам! Меня порадовал их настрой. Давыдов и Мелкадзе понравились мне сегодня. Хочется, чтобы была стабильность в их игре, чтобы показывали себя так каждый матч», – передает слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак-2 Зенит-2 Родионов Сергей
Комментарии (4)
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a-rakhmatov
1472919746
Юнец Спартак классно отодрал Зеньку молодую)))
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семечкин
1472933300
так не честно)))) Радимов тренируется с боксёрами, готовится к встрече с Лозой и ему просто некогда отвлекаться на футбол надо все игры Зенита перенести на более позднее время!!!
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MaxSpartakM
1472971315
Песьяков стена!!!
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MaxSpartakM
1472972004
Кутин стучится в основу
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