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  • Зе Луиш: «Успешное выступление «Спартака» не имеет ничего общего со сменой тренера»

Зе Луиш: «Успешное выступление «Спартака» не имеет ничего общего со сменой тренера»

3 сентября 2016, 13:01
7

Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил мнение, что смена главного тренера не является основной причиной успешного выступления московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, ранее пост наставника красно-белых занял Массимо Каррера, который сменил Дмитрия Аленичева.

– «Спартак» и вы в частности здорово провели последние несколько матчей. Повлияла смена тренера?

– Нет, считаю, наше выступление не имеет ничего общего со сменой тренера. У каждого футболиста бывают спады и подъемы. Так сложилось, что мы набрали форму ближе к концу августа. Так что смена тренера – не главный показатель такой нашей игры.

– «Спартак» заиграл очень эмоционально. Это заслуга Карреры?

– Да, он живет футболом, очень эмоционален. Выходим на поле, чувствуя эмоции тренера. Каррера сплотил игроков, в каждом матче бьемся друг за друга.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1472897917
Успешное взлет Спартака в первую очередь связан с неудачным началом футбольного сезона у ЦСКА, Ростова, Зенита и Краснодара, к концу сезону будет очевидно кто реальный лидер.
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chempion_cska
1472898377
В конце сезона Спартак займет свое законное 6-е место.
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dimid
1472900027
Спартак, вперед!! Всем врагам назло!!
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Daxa09
1472902057
Спартак вынесет в этом году всех и станет чемпионом просто пока в это мало кто верит но скоро все они запоют иначе
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Жухлый
1472930167
Каррера, ЗеЛуиш, Промес, Фернандес! Какие имена! какая команда! как там говорят - Народная команда! LOL
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