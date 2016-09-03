Зе Луиш: «Успешное выступление «Спартака» не имеет ничего общего со сменой тренера»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил мнение, что смена главного тренера не является основной причиной успешного выступления московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, ранее пост наставника красно-белых занял Массимо Каррера, который сменил Дмитрия Аленичева.

– «Спартак» и вы в частности здорово провели последние несколько матчей. Повлияла смена тренера?

– Нет, считаю, наше выступление не имеет ничего общего со сменой тренера. У каждого футболиста бывают спады и подъемы. Так сложилось, что мы набрали форму ближе к концу августа. Так что смена тренера – не главный показатель такой нашей игры.

– «Спартак» заиграл очень эмоционально. Это заслуга Карреры?

– Да, он живет футболом, очень эмоционален. Выходим на поле, чувствуя эмоции тренера. Каррера сплотил игроков, в каждом матче бьемся друг за друга.