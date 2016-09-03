Погребняк: «Давайте не будем сравнивать уровень ФНЛ и Чемпионшипа»

Форвард «Динамо» Павел Погребняк не испытывает проблем со здоровьем и намерен принять участие в поединке 11-го тура ФНЛ с «Тамбовом». При этом 32-летний футболист подчеркнул, что для начал ему нужно открыть счет своим голам в первенстве, а уже потом ставить какие-то конкретные цели на сезон.

– Проблемы со здоровьем сейчас испытываете?

– Все нормально.

– С «Тамбовом» сыграете?

– Надеюсь, что выйду на поле.

– Чемпион-лига, где вы играли в «Рединге», и ФНЛ – небо и земля?

– Да вы сами все прекрасно понимаете. Не будем об этом.

– Вам не обидно, что Ионова арендовал ЦСКА, Денисова пригласил «Локомотив», а вас московские клубы не позвали?

– Нужно смотреть правде в глаза. Моя статистика в прошлом сезоне не впечатляет. Что уж скрывать... Поэтому ни один московский клуб она и не зацепила. Так что вот так...

– «Динамо» – явный фаворит ФНЛ?

– Однозначно.

– Однако в последнем туре уступило на своем поле «Тосно» (0:1).

– «Тосно» – отличная команда, победила «Динамо» в Химках. Но близко их подпускать мы не намерены.

– В конце прошлого сезона вы назвали свою статистику позорной. Какую планку, цель ставите лично перед собой в ФНЛ?

– Какая планка? Дайте хоть гол сначала один забить. А потом уже посмотрим.