Погребняк: «У «Динамо» есть должок перед болельщиками»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Томь» в минувшее трансферное окно.
– «Томь» действительно выходила с предложением. Я бы с удовольствием поработал со своим любимым тренером Валерием Петраковым. Но по семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог.
– Еще кто-то вас звал из премьер-лиги?
– Да, но афишировать и конкретизировать я не буду.
– Теперь придется играть в ФНЛ.
– Что ж, раз так сложилось, значит, придется поиграть в лиге уровнем пониже. Я же когда-то выступал за «Балтику». У нас есть должок перед болельщиками. Необходимо вернуться в премьер-лигу, чтобы больше никто не вспоминал о том кошмарном сезоне.
– Значит, проблем с мотивацией у вас не будет?
– Такой клуб, как «Динамо», должен играть в высшей лиге.