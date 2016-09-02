Погребняк: «У «Динамо» есть должок перед болельщиками»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Томь» в минувшее трансферное окно.

– «Томь» действительно выходила с предложением. Я бы с удовольствием поработал со своим любимым тренером Валерием Петраковым. Но по семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог.

– Еще кто-то вас звал из премьер-лиги?

– Да, но афишировать и конкретизировать я не буду.

– Теперь придется играть в ФНЛ.

– Что ж, раз так сложилось, значит, придется поиграть в лиге уровнем пониже. Я же когда-то выступал за «Балтику». У нас есть должок перед болельщиками. Необходимо вернуться в премьер-лигу, чтобы больше никто не вспоминал о том кошмарном сезоне.

– Значит, проблем с мотивацией у вас не будет?

– Такой клуб, как «Динамо», должен играть в высшей лиге.