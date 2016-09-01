Ребров: «Вряд ли в сборной России я кому-то нужен»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров оценил свои шансы попасть на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

«Шансы всегда есть. Мы полностью отдаемся своей работе, а дальше будет решать тренер, какой состав будет играть. У Сереги Песьякова, думаю, шансов сыграть на чемпионате мира побольше. Он все-таки помоложе, а я в сборной уже вряд ли кому-то нужен. Конечно, это большая ответственность, но и родные стены зачастую приносят результат. Как было с Бразилией сейчас на Олимпиаде», – отметил Ребров.