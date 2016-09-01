«Ростов» объявил о подписании Граната

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Гранат подписал контракт с «Ростовом».

Детали сделки пока не сообщаются, но ранее появилась информация о том, что игрок поставит подпись под трехлетним контрактом.

«Ростову» футболист достался бесплатно, так как ранее он расторг действующее соглашение с красно-белыми.

Отметим, в нынешнем сезоне Гранат выступал в составе «Спартака-2» в первенстве ФНЛ. За команду он провел девять матчей, в которых забил один мяч.