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    «Ростов» объявил о подписании Граната

    Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Гранат подписал контракт с «Ростовом».

    Детали сделки пока не сообщаются, но ранее появилась информация о том, что игрок поставит подпись под трехлетним контрактом.

    «Ростову» футболист достался бесплатно, так как ранее он расторг действующее соглашение с красно-белыми.

    Отметим, в нынешнем сезоне Гранат выступал в составе «Спартака-2» в первенстве ФНЛ. За команду он провел девять матчей, в которых забил один мяч.

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.09.2016 00:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 09:58

      В Ростове понимают,что выйти из группы практически нереально.В ЛЕ-да.А тут ещё и деньжат можно заработать.Все нормально.Ростовские защитники в цене.Нужно растить новых.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > андрей андреев 1 сентября 2016, 13:56

      Т О Ч Н О !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 09:09

      В "частоколе Бердыева"™ в принципе любая жердь - преграда на пути мяча, карьера Новосельцева тому наглядное подтверждение. Так что удачной карьеры и Володе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +751

      justozavr 1 сентября 2016, 08:04

      между делом на двух игроках защиты Ростов делает 16 миллионов, плюс 20 миллионов от ЛЧ... Не так то плохо, как вы считаете?

      4
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 1 сентября 2016, 07:11

      Жаль, что всю защиту придется опять переобучать в преддверии групповой стадии ЛЧ, матчами РФПЛ и на Кубок... НО это менеджмент, некоторые так и зарабатывают, да и выглядят при этом здорово, такие страны как Нидерланды и Португалия. Ничего, старый Навас и опытные тренеры и из этого материала сделают достойных игроков!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2016, 03:12

      Гранат в Ростове должен заиграть)))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 сентября 2016, 02:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это муляж пацаны...

      -4
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      Рейтинг: +20

      ekip2055 1 сентября 2016, 02:13

      Из ФНЛ в ЛЧ вот так фартануло!

      7
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