«Ростов» объявил о подписании Граната

В Ростове понимают,что выйти из группы практически нереально.В ЛЕ-да.А тут ещё и деньжат можно заработать.Все нормально.Ростовские защитники в цене.Нужно растить новых.
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Гранат подписал контракт с «Ростовом».
Детали сделки пока не сообщаются, но ранее появилась информация о том, что игрок поставит подпись под трехлетним контрактом.
«Ростову» футболист достался бесплатно, так как ранее он расторг действующее соглашение с красно-белыми.
Отметим, в нынешнем сезоне Гранат выступал в составе «Спартака-2» в первенстве ФНЛ. За команду он провел девять матчей, в которых забил один мяч.