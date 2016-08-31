«Локомотив» взял в аренду Игоря Денисова

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов стал игроком «Локомотива». Соглашение между сторонами рассчитано до окончания этого сезона и заключено на правах бесплатной аренды.

«Все произошло очень быстро, практически за один день. Испытываю волнение, и оно приятного свойства – впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед «Локомотивом». Могу пообещать болельщикам «Локомотива», что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах», – прокомментировал свой переход Денисов.

32-летний футболист в текущем сезоне ФНЛ из-за травмы принял участие лишь в двух играх.

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