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«Локомотив» взял в аренду Игоря Денисова

31 августа 2016, 21:04
15

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов стал игроком «Локомотива». Соглашение между сторонами рассчитано до окончания этого сезона и заключено на правах бесплатной аренды.

«Все произошло очень быстро, практически за один день. Испытываю волнение, и оно приятного свойства – впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед «Локомотивом». Могу пообещать болельщикам «Локомотива», что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах», – прокомментировал свой переход Денисов.

32-летний футболист в текущем сезоне ФНЛ из-за травмы принял участие лишь в двух играх.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Локомотив Динамо Денисов Игорь
Комментарии (15)
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STatham
1472667226
Зря. Этого Д. можно было не брать. Только деньги на ветер. Полузащитников нормально, хватает и так. Есть что, Лоськов обещал выйти помочь :)
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15112007
1472667808
Удачи Игорю
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zra78
1472668182
Ну держи слово и может останешься
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кошмарик
1472668743
блин.. печалька..
Ответить
ufos73
1472669672
Совсем скоро мы узнаем у кого в Локо самая высокая зарплата )))
Ответить
alp
1472669915
на какую зп взяли ?
Ответить
Tri
1472671281
Соболезную Локомотиву...
Ответить
Aztec58
1472671626
После Зенита Денисов кончился.
Ответить
alex kidn
1472672162
Только локо только победа
Ответить
Диктор
1472699502
Зря скандалиста взяли ,где бы он не был один разлад в команде.
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