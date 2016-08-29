Зайич близок к переходу в «Аякс»

Полузащитник «Твенте» Хаким Зайич близок к тому, чтобы стать футболистом «Аякса». На сегодняшней встрече между представителями клубов, возможно, наступит окончательная ясность в этом вопросе.

Сообщается, что 23-летний игрок уже согласовал контракт с амстердамцами сроком на пять лет. Тем не менее, стороны пока не могут прийти к согласию относительно суммы компенсации за хавбека. «Твенте» хочет получить около 14 миллионов евро, «Аякс» же пока готов платить только восемь миллионов. При этом клубы готовы искать компромиссы. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах марокканца также заинтересован «Зенит».

В нынешнем розыгрыше Эредивизие Зайич принял участие в четырех поединках, записав в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.