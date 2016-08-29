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    Кириченко: «Мне сказали, надо было ставить пенальти на Гацкане, а не удалять его за симуляцию»

    И.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат поединка пятого тура с «Тереком» (1:2). По словам наставника, желто-синие допустили несколько ошибок, повлиявших на итоговый счет. Также специалист отметил, что не видел эпизода с удалением хавбека Александра Гацкана, однако по мнению очевидцев в ворота грозненцев нужно было ставить пенальти, а не удалять игрока за симуляцию.

    – Мы хорошо начали матч. У нас были голевые моменты, забили гол. К сожалению, после этого появилась некоторая расслабленность, которая и привела к тому, что мы проиграли эту игру. «Терек» задавил нас своей активностью и стандартами. Мы же допустили роковые ошибки, которые повлияли на итоговый результат. Да, пытались отыграться, но в меньшинстве это сделать трудно

    – Согласны с удалением Гацкана?

    – Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что был пенальти в ворота «Терека», а не симуляция. В любом случае – это право судьи. Надо смотреть повтор.

    – Матч с «Аяксом» повлиял на итог?

    – Да. Мы выплеснули много эмоций, отдали все силы. К тому же сегодня по объективным причинам не сыграли наши лучшие футболисты. Не было Наваса и Нобоа. У Сесара проблемы с коленом, у Кристиана тоже некоторые проблемы, плюс вызов в сборную. Надо было поберечь футболистов. На результате сказались и изменения в обороне.

    Источник: ФК «Ростов»

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    29.08.2016 09:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 августа 2016, 14:05

      у меня матч записан могу сказать 80% там был пенальти,а не удаление Гацкана ,очередной ляп судьи

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 августа 2016, 11:21

      Судья конкретно подыграл чехам, а так Терек сыграл тоже хорошо))

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 августа 2016, 10:33

      Ну вот отдали долг за последнюю игру в прошлом году,теперь вперед

      -2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 29 августа 2016, 10:18

      Очевидное судейское убийство..Судья продажная..

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 августа 2016, 10:18

      три из пяти матчей в которых Ростов играет в меньшинстве )))


      Хоть бы так явно не убивали Ростов. Видно в прошлом году аж обосрались, что Ростов и чемпионом ненавязчиво мог стать.


      Ребята молодцы все равно бились, без защитников центральных, но бились и выкладывались.

      12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2016, 10:09

      Команда судьям убивать Ростов, расчищать дорогу нужным клубам.

      8
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 августа 2016, 10:03

      судью на мыло...

      6
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 29 августа 2016, 09:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если там был пенальти, то и гол не надо было Ростова щасчитывать, который они внесли защитника вместе с мячом в ворота, причём у защитника была рука, такой же момент когда был угловой у ворот Ростова, Иваново просто в наглую свалили, тоже нуль реакции, но это всегда так, допуская ошибки в одну сторону наши судьи пытаются восполнить это позже давая свисток позже в их пользу тем самым подавляют другую команду

      -10
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      Рейтинг: +577

      yurdin 29 августа 2016, 09:56

      Короткая скамейка ещё не раз скажет своё слово в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 09:28

      пенальти был 100%

      1
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