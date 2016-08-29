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Врба: «Спартак» силен и будет претендовать на чемпионство»

29 августа 2016, 08:58
4

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ со «Спартаком». Наставник махачкалинцев отметил силу красно-белых и подчеркнул, что в нынешнем сезоне они являются претендентами на чемпионское звание.

– В первом тайме мы показали достаточно хорошую игру. К сожалению, не использовали свои голевые моменты. Соперник показал свой класс, забив нам гол в результате красивой комбинации. Во втором тайме мы уже не могли создавать такие же моменты, как в первом, и в таком же количестве. В целом, считаю, мы провели хороший матч, но соперник был сильнее.

– Что сказали в раздевалке своим игрокам после матча?

– Не было каких-то жестких речей. Это футбол. Мы не смогли использовать свои шансы. С уважением относимся к «Спартаку», он силен, и видно, что он будет бороться за первое место. Мы бы тоже хотели играть таким образом, чтобы вернуть команде успехи, которые у нее были раньше. Но, к сожалению, нам еще многого не хватает.

– Уступая в счете, вы убрали с поля Маевского, заменив его на защитника Менсу. Почему?

– Потому что хотели выдвинуть вперед Ямбере. Искали варианты усиления игры в атаке с учетом лимита, обязывающего использовать на поле пятерых россиян.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Врба Павел
Комментарии (4)
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Диктор
1472451193
Слова которые вызывают уважение к тренеру.
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Daxa09
1472471996
С этим тренером Анжи точно за выживание не будет бороться если чуть сыграються у любого смогут очки отобрать вообще в этом году мне кажется за место в первой пятёрке будет много команд биться и Анжи думаю будет одной из этик команд
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Krics
1472490071
Адекватный коментарий не заинтересованного специалиста.
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