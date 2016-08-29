Врба: «Спартак» силен и будет претендовать на чемпионство»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ со «Спартаком». Наставник махачкалинцев отметил силу красно-белых и подчеркнул, что в нынешнем сезоне они являются претендентами на чемпионское звание.

– В первом тайме мы показали достаточно хорошую игру. К сожалению, не использовали свои голевые моменты. Соперник показал свой класс, забив нам гол в результате красивой комбинации. Во втором тайме мы уже не могли создавать такие же моменты, как в первом, и в таком же количестве. В целом, считаю, мы провели хороший матч, но соперник был сильнее.

– Что сказали в раздевалке своим игрокам после матча?

– Не было каких-то жестких речей. Это футбол. Мы не смогли использовать свои шансы. С уважением относимся к «Спартаку», он силен, и видно, что он будет бороться за первое место. Мы бы тоже хотели играть таким образом, чтобы вернуть команде успехи, которые у нее были раньше. Но, к сожалению, нам еще многого не хватает.

– Уступая в счете, вы убрали с поля Маевского, заменив его на защитника Менсу. Почему?

– Потому что хотели выдвинуть вперед Ямбере. Искали варианты усиления игры в атаке с учетом лимита, обязывающего использовать на поле пятерых россиян.