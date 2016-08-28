Эллардайс назвал состав сборной Англии на матч против Словакии

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс назвал состав сборной Англии на матч отбора ЧМ-2018 против Словакии, который состоится 4 сентября.

Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Манчестер Сити»), Том Хитон («Бернли»).

Защитники: Гари Кэйхилл («Челси»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Фил Джагелка («Эвертон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Мичейл Антонио («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Дэнни Дринкуотер («Лестер»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Тео Уолкотт («Арсенал»).

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).