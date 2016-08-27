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  • Слуцкий: «Победа над «Томью» получалась очень сложной. Нам не хватает кадрового ресурса»

Слуцкий: «Победа над «Томью» получалась очень сложной. Нам не хватает кадрового ресурса»

27 августа 2016, 17:54
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 5-го тура РФПЛ, в котором его подопечные обыграли «Томь» с минимальным счетом 1:0.

«Игра и победа получилось очень сложной. Впрочем, как и остальные матчи в нынешнем сезоне. Где-то нам не хватает кадрового ресурса. Сегодня в командном протоколе было 17 человек. Кроме того, пришлось провести две вынужденные замены. Соперник нас заставил приложить максимум усилий. Уверен, что любой команде будет тяжело играть в Томске», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Томь Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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трениришко
1472310818
тренерского кадра
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против коблабоашей
1472311686
любой команде будет тяжело играть в Томске по правилам)),,, коням крайне редко в последнее время бывае тяжело (при всей их беспомощности), правда, в рфпл свои толкования правил и правды...
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Kosmotoga
1472312361
вышли в лигу чемпионов и не хватает кадрового ресурса....слейтесь нафиг пока не поздно.
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subbotaspartak
1472313170
Не смеши простых людей, Пасётся множество коней
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Zeff
1472318046
Ума вам не хватает.
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Dinamo107
1472319256
не хватает кадров..а сам сказал что покупать ни кого не будут..олени блин.неужели у гинера денег нет на пару игроков??желательно молодого защ, и напа
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Boniel+
1472325353
С такой игрой вам господин Слуцкий в футболе делать нечего.Все настолько бездарно,что приличные люди сами уходят.
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_Kesh_Suntar_
1472326087
Из ман-сити берите игроков! В аренды!
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