Слуцкий: «Победа над «Томью» получалась очень сложной. Нам не хватает кадрового ресурса»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 5-го тура РФПЛ, в котором его подопечные обыграли «Томь» с минимальным счетом 1:0.

«Игра и победа получилось очень сложной. Впрочем, как и остальные матчи в нынешнем сезоне. Где-то нам не хватает кадрового ресурса. Сегодня в командном протоколе было 17 человек. Кроме того, пришлось провести две вынужденные замены. Соперник нас заставил приложить максимум усилий. Уверен, что любой команде будет тяжело играть в Томске», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».