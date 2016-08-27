Слуцкий: «У ЦСКА есть трудности в атаке»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед началом матча против «Томи» рассказал о проблемах команды.

«Трудности в атаке? Мы испытываем их не только перед матчем с «Томью», а на данном промежутке в целом. Траоре пока не смог отличиться. Кроме этого он получил повреждение. Мы попробуем перестроиться. Насколько это будет удачно – ответит игра. В первых турах команда действовала агрессивно, с большой самоотдачей. Уверен, что встреча будет тяжелой для двух команд», – заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».