Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шнуров: «Вот что «Ленинград» творит. Вчера Семин был на концерте, сегодня он возглавил «Локомотив»

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

    «Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого «железнодорожники» два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре Кубка страны». Вот что «Ленинград» творит. Поздравляю!» – написал Шнуров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 27 августа 2016, 14:54

      только уёбки слушают такое говно как ленинград

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 августа 2016, 12:05

      Серёга ху...л суть!))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Wolk36 27 августа 2016, 11:00

      Вперёд,Семин!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 августа 2016, 11:00

      Зарядился на сезон...
      матюками в т.ч.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 августа 2016, 10:36

      Красавчики!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 августа 2016, 10:04

      ахах класс)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 августа 2016, 08:52

      походу Аркадий Паравозов тоже матерится)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 августа 2016, 08:41

      Ждем побед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 27 августа 2016, 07:41

      Вот что истинный Шнур вытворяет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3550

      Axe111 27 августа 2016, 02:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шмурнов, хорош красить губы, если ты так переживаешь за Российский футбол, как ты рвешь связочки свои в чемпе Италии или Испании, обратись к М. у.д.к.о з.а.е.б.а.л. строить из себя про футбольного, памада губная

      -13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Axe111 27 августа 2016, 10:05

      Слыш, колхозник, ты не в себе.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11