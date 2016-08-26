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    Семин: «До зимы «Локомотив» останется в нынешнем составе»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что на подписание новых игроков в нынешнее межсезонье практически не осталось времени. По словам наставника, велика вероятность того, что осенний отрезок сезона железнодорожники проведут с ныне имеющимся составом.

    «Наверное, на сегодняшний момент трансферы нереальны, осталось всего несколько дней до закрытия трансферного окна. Скорее всего, в этом цикле команда останется в том же составе, если ничего неожиданного не произойдет. Дальше будем работать над этим, к новому году отдельные позиции надо усилить. Какие – покажет время», – сказал Семин.

    Источник: ТАСС

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    26.08.2016 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 августа 2016, 19:06

      Надеюсь, успеют усилиться качественным игроком за оставшееся время

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 августа 2016, 19:02

      Без нападающего так и будем вымучивать голы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 26 августа 2016, 18:31

      Ну теперь то Доко попрет или нет?))

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