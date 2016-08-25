Кириченко: «С «Барселоной» было бы сложнее»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно. Был только один вопрос – в какую группу попадем.

– Когда остался выбор между «Барселоной» и «Баварией», о чем подумали?

– Все-таки, мне кажется, что с «Барселоной» было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа. Из второй «корзины» – «Атлетико», который через раз играет в финалах Лиги чемпионов.

– Что можете сказать по поводу ПСВ?

– Крепкий соперник. Но, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас эта команда. Но думаю, что ПСВ сильнее «Аякса», который мы прошли.

– УЕФА разрешил проводить «Ростову» домашние игры группового этапа Лиги чемпионов дома.

– Это праздник для всех! Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. Спасибо, что в УЕФА все-таки разрешили играть в Ростове-на-Дону. У нас один из самых «горячих» стадионов, и фанаты заслужили этот праздник.