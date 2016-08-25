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Кириченко: «С «Барселоной» было бы сложнее»

25 августа 2016, 20:52
16

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно. Был только один вопрос – в какую группу попадем.

– Когда остался выбор между «Барселоной» и «Баварией», о чем подумали?

– Все-таки, мне кажется, что с «Барселоной» было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа. Из второй «корзины» – «Атлетико», который через раз играет в финалах Лиги чемпионов.

– Что можете сказать по поводу ПСВ?

– Крепкий соперник. Но, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас эта команда. Но думаю, что ПСВ сильнее «Аякса», который мы прошли.

– УЕФА разрешил проводить «Ростову» домашние игры группового этапа Лиги чемпионов дома.

– Это праздник для всех! Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. Спасибо, что в УЕФА все-таки разрешили играть в Ростове-на-Дону. У нас один из самых «горячих» стадионов, и фанаты заслужили этот праздник.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов Ростов Кириченко Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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marslond
1472147922
Уже Баварии не боятся! Красавцы!
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андрей андреев
1472148164
Зато увидим Баварию и Атлетико
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mnb 95
1472149680
Вот в матче с Баварией и будет ясно что Ростов может.
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ЖОРРО
1472149697
Я считаю что повезло Ростову с жеребьёвкой!Почему?Потому что в Ростов-На-Дону приедут такие гранды как Бавария и Атлетико!!!Это же здорово увидеть их в живую!!!Ну и классно что достался ПСВ,- с ними можно побадаться за 3е место))))
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WhiteEgon
1472150266
На данный момент именно Ростов является единственной народной командой РФПЛ!
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Алексей1988
1472151051
меня тоже удивляет, что Атлетико во 2 корзине.
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ГенГриг
1472151730
ВОТ ЭТО НАСТРОЙ!. КРАСАВЦЫ.НЕ ТО ЧТО СЛУЦКИЙ. МОЛОДЦЫ РОСТОВЧАНЕ.И КОМАНДЕ И БОЛЕЛЬЩИКАМ БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ.
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Томь вперёд
1472152440
Ну почему же с Барсой сложнее, Бекиевич бы подсказал как их обыгрывать!
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талхк
1472152642
Я конечно рад что ростов вышел но, 0 очков будет, делайте скрин.
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Petrak86
1472187030
Правильный настрой, без боязни. А чего им бояться - по сути от них никто не ждет выхода в плей-офф, как от ЦСКА. Выход в группу для Ростова - уже достижение! Задача минимум на сезон выполнена! Поэтому будут играть в свое удовольствие. Думаю, все понимаю, что игры с Баварией и Атлетико будут крайне сложными и зацепить в них хотя бы ничью - уже неплохо. А вот с ПСВ можно и нужно играть на победу и зарабатывать себе путевку в плей-офф ЛЕ, где шансы у Ростова должны быть весьма неплохими
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