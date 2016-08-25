Дзюба: «Несмотря на неразбериху в клубе, «Ростов» победил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил свой бывший клуб «Ростов» с победой над «Аяксом» и выходом в группой этап Лиги чемпионов.

– В среду ваш бывший клуб «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидали такого прорыва?

– Я считаю, что безобразно сыграл «Аякс», но главное – нужно похвалить «Ростов». Я болел за ребят – там же у меня много друзей. Поэтому хочу поздравить их – это потрясающее событие для города, для болельщиков, для людей, которым небезразличен клуб. Несмотря на то что в клубе творится неразбериха, футбол победил, и это грандиозное событие. Будет праздник, когда в Ростов-на-Дону приедут гранды.