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    Дмитрий Черышев: «Коноплянка однозначно подошел бы «Спартаку» или «Зениту»

    Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» и «Зенит» сделали предложение о трансфере полузащитника Евгения Коноплянки.

    «Женька является очень качественным и квалифицированным футболистом с большими амбициями и потенциалом. Я думаю, что любому клубу – в том числе и «Спартаку», и «Зениту» Коноплянка однозначно бы подошел.

    Реален ли этот трансфер в принципе? Думаю, что да, почему нет? Не вижу никаких препятствий для этого. Конечно, все будет зависеть от того, как захочет поступить «Севилья» – или отдать Женю в аренду, или предоставить полное право выкупа «Спартаку» или «Зениту», – сказал Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 15:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 25 августа 2016, 17:54

      Хотелось бы конечно, но нереально.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 августа 2016, 16:09

      Разговоры ни о чём. Ну кому охота, вернувшись на родину при хунте,облитым зелёнкой и в муке ходить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 15:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев ... вы че там гоните что ли какой бл.дь тренер)))))))))

      -5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > SandersMax 25 августа 2016, 15:57

      Какой-никакой,а тренер)

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Pro100Kid 25 августа 2016, 16:00

      в том то и дело что никакой)))

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